HABER

Ay yıldızlı "uzun elmalar" ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştiricilik yapan Ebubekir Arat'ın, yöreye özgü uzun elmalara olgunlaşma sürecindeyken yapıştırdığı etiketler sayesinde meyvelerde ortaya çıkan ay yıldız deseni ilgi çekiyor - Meyve üreticisi Ebubekir Arat: - "Uzun elmalarımız olgunlaştıklarında tüm Türkiye'ye sadece Kağızman ilçemizde yetişen tek tescilli Türk bayraklı uzun elmalarımızı göndereceğiz"

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yörenin tescilli ürünlerinden "uzun elmalar"da olgunlaşma sürecinde yapıştırılan etiketler sayesinde ortaya çıkan Türk bayrağı deseni ilgi görüyor.

Zuvar Mahallesi'nde üreticilik yapan Ebubekir Arat, ilçede şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen yöreye özgü meyveler üzerine, olgunlaşma sürecinde henüz dalındayken ay yıldızlı etiketler yapıştırdı.

Olgunlaşıp toplandıktan sonra etiketleri sökülen elmalardaki ay yıldız deseni, vatandaşların ilgisini çekti. Öte yandan, dallarında hala olgunlaşmayı bekleyen ay yıldız etiketli elmalar da ilginç görüntüler oluşturdu.

Meyve üreticisi Ebubekir Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrak sevgisini yetiştirdiği elmalara yansıttığını söyledi.

Arat, "Kağızman'da bahçemde meyve ve sebze üretiyorum. Ayrıca Türkiye'de sadece Kağızman ilçemizde yetişen uzun elmalarıma 7 bin ay yıldızlı bayrak etiketini yaptırıp elmalarımın ay yıldız desenli çıkmasını sağlıyorum." diye konuştu.

Arat, yapıştırdığı etiketlerin, olgunlaşan meyveler üzerinde ay yıldız şeklini bıraktığını dile getirerek "Uzun elmalarımız olgunlaştıklarında tüm Türkiye'ye sadece Kağızman ilçemizde yetişen tek tescilli Türk bayraklı uzun elmalarımızı göndereceğiz." ifadesini kullandı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da görüldüDünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da görüldü
Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacakBodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağızman Kars uzun elma

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu

Mardin'den acı haber!

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.