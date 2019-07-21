HABER

Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 milyon dolara satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

NASA'nın 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumdaki bir stajyere sattığı, Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri, açık artırmayla 1 milyon 820 bin dolara alıcı buldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satın alındı.

Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.

Bugüne kadar korunan 3 orijinal kaset toplam 2,5 saatlik görüntüden oluşuyor.

Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor. Görüntülerin bulunduğu kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle birlikte 217 dolar 77 sente satılmıştı.

NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.

Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.

Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!
Metrobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!Metrobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildiBingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık arttırma Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Apollo 11 aya iniş

En Çok Okunan Haberler

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı var!

Metrobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.