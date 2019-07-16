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Ay'a ilk yolculuğun 50. yılı: ABD'de kutlamalar başladı, Neil Armstrong'un uzay giysisi sergileniyor

16.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Apollo 11 programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuğun 50. yıl dönümü, ABD'de törenlerle kutlanıyor. Başkent Washington'daki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katıldığı bir törenle, Ay'a ayak basan ilk astronot olan Neil Armstrong'un uzay giysisini sergilemeye başladı.

Ay'a ilk yolculuğun 50. yılı: ABD'de kutlamalar başladı, Neil Armstrong'un uzay giysisi sergileniyor

Apollo 11 programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuğun 50. yıl dönümü, ABD'de törenlerle kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde başkent Washington'daki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katıldığı bir törenle, Ay'a ayak basan ilk astronot olan Neil Armstrong'un uzay giysisini sergilemeye başladı.

Armstrong ve Buzz Aldrin'le birlikte Apollo 11 mürettebatının üçüncü üyesi olan 88 yaşındaki Michael Collins de fırlatılış sırasında yaşadıklarını anlattı.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen törenler de, 1969'da devasa Saturn roketinin fırlatıldığı saatte başladı.

Apollo 11'in Ay yolculuğu 4 gün sürmüştü.

'İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım'

Apollo 11 uzay aracı, 16 Temmuz 1969'da yerel saatle 09:32'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin 39 numaralı kalkış üssünden Ay'a doğru yola çıktı.

Komuta modülü Columbia'dan ve Ay modülü Eagle'dan oluşan Apollo 11 uzay aracı ile 386 bin kilometrelik yolculuk 76 saat sürdü.

Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.

Armstrong'un, "İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay'a ayak basması dünya genelinde 600 milyon kişi tarafından canlı yayınla izledi.

Daha sonra astronot Buzz Aldrin de Neil Armstrong'a katıldı ve Ay'a ayak basan ikinci insan oldu.

Amerikan ABC, CBS ve NBC kanalları o dönem Apollo 11'in Ay görevini naklen yayımlamak için 10 milyon dolardan fazla para harcamışlardı.

Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu?

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