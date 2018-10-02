Ay'a seyahate Türk gitarist de talip

İSTANBUL (AA) - Ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla tanınan gitarist Tolgahan Çoğulu, yayımladığı video ile Japon iş adamı Yusaku Maezawa'nın, SpaceX'in roketiyle 2023'te Ay'ın yörüngesine yapacağı seyahatine eşlik edecek sanatçılardan biri olmak istiyor.

Tolgahan Çoğulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seyahatte kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini duyurmasını büyük bir heyecanla karşıladığını söyledi.

"Dearmoon (Sevgili ay)" adıyla 2023'te gerçekleşecek seyahatte kendi tasarladığı ayarlanabilir mikrotonal gitarla katılmayı istediğini kaydeden Çoğulu, uzay mekiğinde de müzik yapabileceğini ifade etti. Çoğulu, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tasarladığı perdeleri hareketli "ayarlanabilir mikrotonal gitar" tasarımıyla evrenin ve doğanın seslerini kullanarak bu yolculukta müzik eserleri besteleyebileceğini aktardı.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu Elon Musk, Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Ay'a götüreceğini duyurmuş, Maezawa ise tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seferde kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini bildirmişti. Seyahate katılmak için ilk olarak İsveçli müzisyen Martin Molin'in adaylığını duyurmuştu.

