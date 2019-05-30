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"Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron gözaltına alındı.Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş.

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron gözaltına alındı.
Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl, patronundan şikayetçi olmuştu ve darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş.’nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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