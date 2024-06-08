Ayağı bağlı, halıya sarılı cansız bedenin kimliği tespit edildi! 'Ben öldürmedim ama öldüreni tanıyorum'

Büyükçekmece'de balıkçılar dün sabah saatlerinde denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi. Cesedin ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve halıya sarılmış halde bulunduğu belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SIR ÖLÜM

Mimar Sinan Sahili'nde dün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın cesedinin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kadının öldürüldükten sonra dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı tespit edildi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Savcının da olay yerindeki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BALIKÇILAR GÖRDÜ

Mahalle sakini Cem Tansever, "Sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Ekiplere haber vermişler. Sahil güvenlik ve polis ekipleri cesedi denizden çıkartmışlar. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Otopsi yapmak için ekipler cesedi alıp götürdü" ifadelerine yer verdi.

1 KİŞİYE ULAŞILDI

Ekoltv'de yer alan habere göre, Büyükçekmece'de denizin üzerinden geçen bir köprünün üzerinde gece vakti duran bir araçtan şüphelenildi. Polis bu yöntemi izleyerek bir kişiye ulaştı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM AMA ÖLDÜRENİ BİLİYORUM"

Gözaltına alınan şüpheli, "Cinayeti ben işlemedim ama yardım ettim. Öldüreni de tanıyorum" diye ifade verdi. Polise iki isim söyledi. Biri cinayeti işleyen, diğeri de o gece yanlarında olan diğer kişiydi. Polis ekipleri bu itirafın ardından cesedin denize atılmasına yardım eden kişiyi de gözaltına aldı. Cinayeti işlediği iddia edilen şüpheli ise her yerde aranıyor.





