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  4. Ayağı dışarda araç sürdü! Makas attığı anlarda kameralardan kaçamadı

Ayağı dışarda araç sürdü! Makas attığı anlarda kameralardan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul E-5 karayolu Altunizade mevkiinde rastlanan görüntü izleyenlere 'pes' dedirtti. Lüks minibüste yolculuk eden iki magandadan biri ayağını dışarıya çıkararak araç sürdü. Araçlar arasında makas atarak ilerleyen kişinin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameralara yansıdı. TEM Otoyolu Ataşehir mevkisiinde ise bir otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediği anlarda bir motosikletli ölümden döndü.

E-5 Karayolu Altunize mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında lüks minibüsün sürücüsü, ayağını dışarıya çıkartarak seyretmeye başladı. Maganda sürücü bir süre sonra trafikteki araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde bir süre seyreden sürücüler daha sonra gözden kayboldu.

MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

TEM Otoyolu Ataşehir mevksinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen diğer bir olayda ise, motosikletiyle şeridinde seyir halinde olan sürücünün önüne arkadan süratli seyreden otomobil sürücüsü makas attı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlinin yaşadığı olay ise kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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