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  4. Ayağı halata takılıp denize düştü, Vali Erol Karaömeroğlu kurtardı!

Ayağı halata takılıp denize düştü, Vali Erol Karaömeroğlu kurtardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2020 21:01 | Son Güncelleme

Sinop’ta sahilde balıklara yem verirken ayağı halata takılarak denize düşen kişi, Vali Erol Karaömeroğlu ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ayağı halata takılıp denize düştü, Vali Erol Karaömeroğlu kurtardı!

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki Halil İbrahim Gümüş, balıklara yem vermek için Tersane bölgesindeki bir çay bahçesinin ön tarafındaki sahile geldi. Burada balıklara yem verdiği sırada ayağı halata takılan Gümüş, dengesini kaybederek denize düştü.

Çay bahçesinde oturan ve Gümüş’ün denize düştüğünü gören Vali Erol Karaömeroğlu ve vatandaşlar, elinden tutarak yaşlı adamı sudan çıkardı.

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VALİ'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gümüş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu, sağlık ekiplerinden Gümüş'ün sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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