HABER

Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, 4 katlı binanın en üst katındaki yuvasının girişinde asılı kalan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı.

Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 4 katlı binanın en üst katındaki yuvasının girişinde asılı kalan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında, yuvasının girişinde asılı kalan ebabili görenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenli araçla kuşun yuvasının bulunduğu bölüme çıkarak, ayağı ipe dolanan ve kopmak üzere olan kuşu kurtardı. İtfaiye ekipleri, uçamayan ve yaralı olan ebabili, koruma altına almak ve tedavisi yapılmak üzere Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı'na teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldıAyağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldıAyağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldıAyağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Suriyelilerin Türkiye'deki tercihi, sınır kentleri olduSuriyelilerin Türkiye'deki tercihi, sınır kentleri oldu
Midibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağıMidibüs şoföründen görme engelliye 'ücretsiz kart' dayağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.