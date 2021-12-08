Ayağı kayıp, üzerine düştü! İngiliz adamın rektumundan mermi çıktı

Akıllara durgunluk veren olayın adresi İngiltere'nin Gloucestershire bölgesi. Gloucestershire Kraliyet Hastanesi, polisle irtibata geçerek bir hastanın makatında mermi bulunduğunu söyledi.

Bomba imha ekibi, rektumuna havan mermisi saplanmış bir hastanın hastaneye yatırılmasının ardından Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'ne çağrıldı. The Sun'ın ulaştığı bilgiye göre, hastanın askeri teçhizatlara meraklı olduğu, söz konusu mermiyi de incelerken ayağının kayıp düşerek makatına girdiği belirtildi. İsmi açıklanmayan hasta, doktorlara, özel askeri koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

II. DÜNYA SAVAŞI'NDA KULLANILDI

Patlayıcı imha ekibinin yaptığı incelemelere göre merminin II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 57 milimetrelik tanksavar mermilerinden biri olduğu tespit edildi. Ekibin aktardığına göre, mermi temelde hareketsiz bir metal parçasıydı, bu yüzden risksizdi. 57 mm'lik mermi, İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Topçuları tarafından tanksavar mermileri olarak kullanıldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Bakanlığı da, "Polisin talebi üzerine Gloucestershire'a Ordu Patlayıcı Mühimmat İmhası ekibinin çağrıldığını doğrulayabiliriz" dedi.

DOKTOR DA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Öte yandan The Sun'a konuşan doktor Carol Cooper, ''mermi bağırsaklarını delseydi hasta ölebilirdi. Bu zamana kadar birçok insanın makatına şarap bardağı, ketçap şişesi, salatalık gibi şeyler soktuğunu gördük ancak daha önce hiç bomba imha ekibinin çağrıldığını duymamıştım. Rektuma itilen nesnelerin çeşitliliği inanılmaz'' dedi.

Hastanın hastaneden taburcu olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiği öğrenildi.



