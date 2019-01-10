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Ayağı kesilen köpeğe, 3 boyutlu yazıcıdan protez

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

SİVAS'ta enfeksiyon sonucu sol arka ayağı kesilen 'Kocabaş' isimli Kangal köpeğine 3 boyutlu yazıcıdan yapılan protez takıldı.

Ayağı kesilen köpeğe, 3 boyutlu yazıcıdan protez

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta enfeksiyon sonucu sol arka ayağı kesilen 'Kocabaş' isimli Kangal köpeğine 3 boyutlu yazıcıdan yapılan protez takıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlker Şen, "Bu teknoloji ile üretilen bir protez dünyada herhangi bir çalışmada yer almamıştır" dedi.
Sivas'ta yaşayan Aziz Güvendi'nin 1,5 yaşındaki Kocabaş isimli kangal köpeğinin sol arka ayağı enfeksiyon kaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen kangalın tedavisine başlandı. Burada Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlker Şen tarafından muayene edilen Kocabaş'a 3 boyutlu protez ayak takılması kararlaştırıldı. Ayağı enfeksiyon kaptığı yerden kesilen köpeğin diğer ayağı 3D programı ile taranarak ölçü alındı. Ardından 1 aylık tedavi süreci sonucu 3 boyutlu yazıcıdan protez ayak çıkarılarak köpeğe takıldı. Yürümeye başlayan Kocabaş bugün taburcu edildi.
SAĞLAM BACAK MODELLENDİ
Köpeğin ameliyatını yaptıktan sonra protez bacağı takan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlker Şen, "Yaptığımız muayenelerde sol arka patisinde sinirsel hasar olduğu için patinin taban yastığına değil de üstüne basarak yürüdüğünü fark ettik. Üstüne bastığı için de patinin üzerinde ciddi maddi kayıplı yara meydana gelmiş ve kemikler dışarıya çıkmıştı. Kemiklerde doku ölümü olduğu için ilgili bacağın uzaklaştırılması kararını aldık. Bu kadar büyük bir köpeği üç bacaklı olarak sahibine teslim etmek yerine biraz daha zor bir yol seçtik. Bu noktada bir protez tasarlama yoluna gittik. Sivas'ta 3 boyutlu üretim yapan bir firma ile görüştük ve fikrimizi onlara ilettik. Bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Daha sonra modellemesi için firmayı buraya davet ettik. Sağlam olan bacaktan bir modelleme yaptırarak tasarım aşamasına geçtik. Hem Veteriner Fakültesi, hem de firma ile ortak bir tasarım meydana getirdik. Bu noktada çeşitli protez tasarımları var. Tekerlekli ya da baston şeklinde kullanılabilecek tasarımlar var ama 3 boyutlu yazıcıdan sağlam olan taraftan modelleme yapıp hasarlı tarafa uygulanarak, bu teknoloji ile üretilen bir protez dünyada herhangi bir çalışmada yer almamıştır. Biz de bunu denedik. Bugün de Kocabaş'ı taburcu ediyoruz. Oldukça başarılı sonuçlar aldık" dedi.
'GÜZEL GÜNLER ONU BEKLİYOR'
Kocabaş'ın artık bundan sonra yeniden konforlu bir şekilde yürüyebileceğini söyleyen Şen, "En azından hayat konforunu yeniden mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamıştık. Buna da ulaştık. İnşallah güzel günler onu bekliyor. Bu yaptığımız protez orijinal uzvun yerini tutmayacak ama insanlardaki giydirme protez gibi oldu. Amacımız hayvanın yeniden 4 bacağını birden kullanabiliyor olmasıdır. Tasarımı da hayvana özel yaptığımız için kendisine uyabilecek en optimum şartlar da bir protez tasarımı yapıldı. Bu şekilde sorun çıkmadan, sahibi de düzgün baktığı sürece problem olmadan hayatına devam edebilecek" diye konuştu.
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Ayağı kesilen köpeğe, 3 boyutlu yazıcıdan protezAyağı kesilen köpeğe, 3 boyutlu yazıcıdan protezAyağı kesilen köpeğe, 3 boyutlu yazıcıdan protezAyağı kesilen köpeğe, 3 boyutlu yazıcıdan protez

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