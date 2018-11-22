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Ayağı kırılan avcıya köpeğinin sevgi ve sadakati

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesi Aşağı Doluca köyünde ava giden Vedat Çakmak, köpeği 'Gölge' ile oynarken düşerek ayağını kırdı.

Ayağı kırılan avcıya köpeğinin sevgi ve sadakati Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesi Aşağı Doluca köyünde ava giden Vedat Çakmak, köpeği 'Gölge' ile oynarken düşerek ayağını kırdı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince, sedyeye alınarak hastaneye götürülmek istenen Vedat Çakmak ile köpeği arasında duydusal anlar yaşandı. 'Gölge', sedye üzerindeki sahibinin üzerine uzanarak kendisiyle birlikte gitmek istedi. Elazığ'dan gelerek Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı aşağı Doluca köyünde ava giden Vedat Çakmak, yemek molası esnasında kendisiyle oynamaya çalışan köpeği 'Gölge’den oynamakaçarken düşüp ayağını kırdı. Çakmak'ın taşlar arasına sıkışan bacağına ilk müdahaleyi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan Çakmak'ın hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada köpeği 'Gölge' de sedye üzerine çıkarak sahibini yalnız bırakmadı. Ekiplerin güçlükle köpeği sedyeden indirmesi sonucu Vedat Çakmak, Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, köpeğin sahibine olan sevgi ve sadakati, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan bu anlar ise ayağı kırılan Vedat Çakmak ile birlikte ava giden arkadaşları tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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