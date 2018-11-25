Ayağı kırılıp, arazide mahsur kalan avcı kurtarıldı 

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de av sırasında düşüp, ayağını kıran ve arazide mahsur kalan Köksal Demirci, AFAD ekibince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gümüşler kasabası Sivri Tepe mevkiinde ava çıkan Köksal Demirci, akşam saatlerinde düşüp, yerden kalkamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan Demirci'nin yardımına AFAD ekibi ulaştı. Arazide mahsur kalan Demirci, AFAD ekibi tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin ayağının kırıldığı belirtildi.

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