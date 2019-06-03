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Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.  Dağcı Özer Özmen, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaptığı sırada düştü.

Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı

ALI KADI/NİĞDE (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Dağcı Özer Özmen, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaptığı sırada düştü. Ayağının kırılması nedeniyle düştüğü yerde mahsur kalan dağcı, jandarmadan yardım istedi. Dağcının bulunduğu Cinbar Vadisi'ne hareket eden Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT, kısa süre içinde Özmen'e ulaştı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Özer Özmen, bulunduğu yerden sedye ile indirilerek, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldıAyağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı

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