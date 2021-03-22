Ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kız için seferber oldular

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kız itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü caddesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki E.K. isimli genç kıza çarptı. Motosikletin çarpmasıyla ilginç bir şekilde ayağı janta sıkışan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yaptığı çalışmada ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kızı kurtardı. Genç kız sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

