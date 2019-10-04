Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle Yunus Emre PTT şubesinde meydana geldi. Annesiyle PTT şubesine gelen 3 yaşındaki çocuk, demir sandalyeye oturdu. Ancak çocuğun sağ bacağı, demir sandalyeler arasındaki boşluğa sıkıştı. Annesi ve çalışanlar, çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istediler.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir sandalye ayırıcı-kesici makas ile ayırarak, çocuğun bacağını kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.