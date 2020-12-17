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  4. Ayağı takılarak sırt üstü düşen şahıs hayatını kaybetti

Ayağı takılarak sırt üstü düşen şahıs hayatını kaybetti

17.12.2020 22:00 | Son Güncelleme:
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Ordu’da ayağı takılarak sürt üstü düşen bir biri Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir hafta önce evinde ayağı takılarak sırt üstü yere düştüğü öğrenilen Hikmet Aydın (64) Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ordu’da ayağı takılarak sürt üstü düşen bir biri Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir hafta önce evinde ayağı takılarak sırt üstü yere düştüğü öğrenilen Hikmet Aydın (64) Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aydın daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Boynunda kırık olduğu ileri sürülen Hikmet Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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