Ayağı takılıp yere düşünce... Sokak ortasında kan donduran kadın cinayeti! Yer: Arnavutköy

Dehşete düşüren olay, saat 13.45 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. 35 yaşındaki Serpil Gül sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi H.G. (40) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Serpil Gül’ün kaçmaya çalışırken ayağı takılıp yere düştüğü, düştüğü yerde H.G. tarafından vurulduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başlarken, olayın faili eşi ise silahıyla birlikte gözaltına alındı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır