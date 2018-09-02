Ayağı ve patisi kesilmiş iki köpek yavrusu bulundu

Konya'da parkta birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş iki köpek yavrusu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkez Selçuklu ilçesindeki Türk Yıldızları Parkı'na piknik için giden Mesut Büyük (44), kameriyelerin yakınından gelen köpek seslerini duydu.
Seslerin geldiği yöne ilerleyen Büyük, iki köpek yavrusundan birinin patisinin, diğerinin ise arka ayağının kesik olduğunu gördü.
Büyük'ün ihbarı üzerine parka gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekibi, 1,5 aylık köpek yavrularına iki ya da üç gün önce zarar verildiğini belirledi.
Köpek yavruları, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin acil servisinde tedavi altına alındı.
Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve belediye ekiplerinin köpekleri tedavi için götürdüklerini belirterek, "Bunu yapan insan olamaz. Vicdansızlık bu. Masum iki yavrunun kime ne zararı olabilir?" dedi.
Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, köpekleri parka bırakan kişi ya da kişileri arıyor.
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