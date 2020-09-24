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  4. Ayağına kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Ayağına kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayağına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı elektrik tellerinden kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Mahallesi’nde meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayağına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan Şahin, mahsur kaldığı elektrik tellerinden kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan ve başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılan Şahin, konduğu elektrik tellerinde mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdiler. Bölgeye gelen ekipler, görmeden uçtuğu değerlendiren Şahin’i, bulunduğu yerden aldıktan sonra ölü kuş ve maskeden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

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