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Ayağına misina dolanan karabatağı kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

SARIYER'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ayağına misina dolanan karabatağı kurtardılar

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Rumeli Hisarı sahilinde vatandaşlar, denizde ayakları misinaya dolanan ve bundan kurtulmaya çalışan bir karabatağı görünce harekete geçti. Birkaç kişi sahile yakın bir yerde çırpınan karabatağa ulaştı ve ve vücuduna dolanan misinayı keserek serbest bıraktılar. Arkadaşıyla birlikte sahilde balık tutan Mete Yücel, "Karabatağa misina dolanmış, kurtardık onu. Tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Misina jilet gibi tehlikeli. Kuşu yaralayabilirdi. Çok şükür hiç bir şey olmadı” dedi.

(FOTOĞRAF)

Ayağına misina dolanan karabatağı kurtardılarAyağına misina dolanan karabatağı kurtardılarAyağına misina dolanan karabatağı kurtardılarAyağına misina dolanan karabatağı kurtardılar

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