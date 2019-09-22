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AYAĞINA OLTA ŞAMANDIRASI TAKILAN MARTININ ÇARESİZ ÇIRPINIŞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Sarıyer'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı. Fatih'te yine ayağına misina ve olta şamandırası takılan bir martı vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Sarıyer'deki martının çaresizliği ve Fatih'teki martının kurtarılma anı kameralara yansıdı.
Sarıyer Anadolu Hisarı Sahili'nde ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan bir martı boğazda bir süre uçtuktan sonra bir yalının önüne kondu. Burada ayağına batan kanca ve şamandıradan kurtulmaya çalışan martı daha sonra yorgun düştü. Ve olduğu yere çöktü. Martının çaresiz çırpınışları yürek burktu.

BİR MARTININ KURTULUŞU
Fatih'te benzer bir şekilde ayağına olta misinası ve olta şamandırası takılan bir martı ise vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Kurtarılan martı havada özgürce süzülürken o anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Sarıyer'de ayağına kanca ve şamandıra takılan martı
-Martının ayağına takılan olta malzemeleri ile uçmaya çalışması
-Martının bir yalı önüne konması
-Martının kurtulmaya çalışması
-Yorgun düşen martının olduğu yere çökmesi
-Fatih'te ayağına misina ve şamandıra takılan martı
-Vatandaşların misinayı kesip martıyı kurtarması
-Martının doğaya salınması
-Martının uçarak uzaklaşması
-Genel ve detay görüntüler

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