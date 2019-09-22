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Ayağına olta şamandırası takılan martının çaresiz çırpınışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

SARIYER'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı. Fatih'te yine ayağına misina ve olta şamandırası takılan bir martı vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Sarıyer'deki martının çaresizliği ve Fatih'teki martının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Sarıyer Anadolu Hisarı Sahili'nde ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan bir martı boğazda bir süre uçtuktan sonra bir yalının önüne kondu. Burada ayağına batan kanca ve şamandıradan kurtulmaya çalışan martı daha sonra yorgun düştü. Ve olduğu yere çöktü. Martının çaresiz çırpınışları yürek burktu.

BİR MARTININ KURTULUŞU

Fatih'te benzer bir şekilde ayağına olta misinası ve olta şamandırası takılan bir martı ise vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Kurtarılan martı havada özgürce süzülürken o anlar kameralara yansıdı.

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