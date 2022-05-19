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Ayağında acı hissetti, denizden koşarak çıktı! 'Neredeyse bayılacaktım'

19.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Bodrum'da denize giren öğretmen, trakonya balığının üzerine bastı. Zehirli dikenlerin zarar verdiği ayak parmağı şişen öğretmen tedavi altına alınırken "Hastaneye giderken neredeyse bayılacaktım. Hayatımda hiç böyle büyük acı yaşamadım" dedi.

Ayağında acı hissetti, denizden koşarak çıktı! 'Neredeyse bayılacaktım'

Muğla Bodrum'da tatil yapan 38 yaşındaki öğretmen İ.A., denizde sığ suda yürürken ayağında acı hissetmesi üzerine koşarak denizden çıktı. Ayağından kan aktığını gören kadın soluğu hastanede aldı. Trakonya balığıyla temas ettiği ortaya çıkan öğretmen "Hastaneye giderken neredeyse bayılacaktım. Hayatımda hiç böyle büyük acı yaşamadım" dedi.

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AYAĞINDA ACI HİSSETTİ, KOŞARAK DENİZDEN ÇIKTI

Küçüklük Koyu'nda eşiyle tatil yapan İ.A., girdiği denizde sığ suda yürürken bir anda sol ayak parmağında acı hissetti. Koşarak denizden çıkan kadın, ayağına baktığında parmağından kan aktığını gördü. Bir yengecin ya da deniz canlısının zarar vermiş olabileceğini düşünen İ.A., hastaneye gitti. Burada ilk tedavisi yapılan İ.A.'ya, trakonya balığıyla temas ettiği söylendi.

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"NEREDEYSE BAYILACAKTIM"

Eve ağrılar içerisinde giden İ.A.'nın bir süre sonra ayağı ve parmağı şişti. Tedavisi evde devam eden İ.A., acıdan uyuyamadığını belirterek, "Hastaneye giderken neredeyse bayılacaktım. Hayatımda hiç böyle büyük acı yaşamadım. Parmak ucu olduğu için sinirlerin yoğun olduğu nokta olması nedeniyle acıyı bu kadar yoğun yaşadığımı düşünüyorum. Keşke hemen sıcak suyla dolu bir kabın içerisine ayağımı daldırsaydım bu kadar kötü olmazdı" dedi.

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TRAKONYA BALIĞI NASIL ZARAR VERİR?

Trakonya balığı sırtında ve solungaçlarında zehirli dikenlerin olduğu balık türlerindendir. Avlanmak için denizin sığ kıyılarını tercih eden balık, kumluk alanlarda yalnızca başı dışarıda kalacak şekilde kuma gömülerek avını bekleyip, sırtındaki dikenlerle temas edenlere zehrini salgılıyor. Zehrin protein yapısını bozmak için uzmanlar dikenlerle temasın hemen ardından bölgenin dayanılacak kadar sıcak suya daldırılarak bekletilmesini ardından en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini tavsiye ediyor.

(DHA)

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