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Ayağında çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 23:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ümit K.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ümit K. (26), evinin bahçesinde üzerinde çivi bulunan tahtaya bastı. Yaralanan Ümit K., ayağındaki çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı.

Olay İnegöl'ün Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde gezinen Ümit K., üzerinde çivi bulunan tahtanın üzerinde bastı. Tahta üzerindeki çivi, gencin ayakkabısını delip sol ayağına saplandı. Acı içinde kıvranan gencin yardımına koşan ailesi, çivileri çıkaramayınca, otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Operasyonla ayağındaki çivi çıkarılan Ümit K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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