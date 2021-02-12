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  4. Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

12.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Bursa’da evinden ’işe gidiyorum’ diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu.

Bursa’da evinden ’işe gidiyorum’ diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu. Ayağında patikleriyle 30 saati aşkın yürüdüğü tahmin edilen kadın bulunduğunda ilk sözü ’çok üşüyorum’ oldu. Kayıp kadını ormanda ayakta titrer şekilde bulan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, sıcak çorba ikram edip 112 ekiplerine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Misi Mahallesi’nde ikamet eden alzheimer hastası Gülsüm Vuran, dün sabah saat 8 sularında işe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Hasta kadından bir daha haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Vuran’ın gidebileceği güzergah üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, Misi Mahallesi üzerindeki güvenlik kameralarından Gülsüm Vuran’ın Kavalı mevkiinden yukarıya ormanın içerisine doğru yürüdüğünü tespit etti. AFAD, NAK ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri de sevk edilirken, uzun süre orman içerisinde aranan Gülsüm Vuran 33 saat sonra bir ağacın yanında ayakta titrerken bulundu. Ayağında patiklerle uzun süre yürüdüğü tahmin edilen Vuran’ın kurtarma ekiplerini görünce ilk lafı ’çok üşüdüm’ oldu. Vuran’a sıcak çorba ikram eden arama kurtarma ekipleri kadını daha sonra 112 ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Gülsum Vuran kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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