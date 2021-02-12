HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

12.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da evinden ’işe gidiyorum’ diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu.

Bursa’da evinden ’işe gidiyorum’ diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu. Ayağında patikleriyle 30 saati aşkın yürüdüğü tahmin edilen kadın bulunduğunda ilk sözü ’çok üşüyorum’ oldu. Kayıp kadını ormanda ayakta titrer şekilde bulan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, sıcak çorba ikram edip 112 ekiplerine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Misi Mahallesi’nde ikamet eden alzheimer hastası Gülsüm Vuran, dün sabah saat 8 sularında işe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Hasta kadından bir daha haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Vuran’ın gidebileceği güzergah üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, Misi Mahallesi üzerindeki güvenlik kameralarından Gülsüm Vuran’ın Kavalı mevkiinden yukarıya ormanın içerisine doğru yürüdüğünü tespit etti. AFAD, NAK ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri de sevk edilirken, uzun süre orman içerisinde aranan Gülsüm Vuran 33 saat sonra bir ağacın yanında ayakta titrerken bulundu. Ayağında patiklerle uzun süre yürüdüğü tahmin edilen Vuran’ın kurtarma ekiplerini görünce ilk lafı ’çok üşüdüm’ oldu. Vuran’a sıcak çorba ikram eden arama kurtarma ekipleri kadını daha sonra 112 ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Gülsum Vuran kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 olduGara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?
1/

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.