Ayağından vuruldu, ambulansı gülerek bekledi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi öğle saatlerinde kahvehaneye gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler sonucu Edip Özşahin (65) ayak parmaklarından, Soner Aslan (46) ise bacağından vuruldu.

Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından vurulan Soner Aslan’ı Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ayak parmaklarından vurulan Edip Özşahin ise ambulansı gülerek bekledi. Özşahin, “Geldiler kahvehanenin içerisine sıktılar. Sıkanları da bilmiyorum, kim olduğunu görmedim” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

