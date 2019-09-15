HABER

AYAĞINI CAMDAN ÇIKARTARAK KİLOMETRELERCE ARAÇ KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul'da seyir halinde bir otomobilde ayağını camdan çıkartarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul'da seyir halinde bir otomobilde ayağını camdan çıkartarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.
İstanbul'da bir kişinin ayağını camdan çıkartarak tehlikeli biçimde araç kullanması Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı. Görenlerin hayrete düştüğü olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü sol ayağını camdan çıkartarak araç kullanması görenlerde şaşkınlık yarattı. Trafikte de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'ndan Firuzköy Bulvarı'na bağlanarak, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı arasında yaklaşık 7 kilometre boyunca bu şekilde araç kullanamaya devam ettiği DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Kimliği henüz belli olmayan sürücünün bir ayağını camdan çıkartarak otomobili kullanırken, trafikteki diğer sürücüleri ve yanında yolcu koltuğunda oturan bir kadının da canını hiçe sayarak yolculuğunu sürdürmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Ayağını camdan çıkartan sürücünün trafikte ilerlemesi
-Otomobil sürücüsü ve yanında oturan kadının görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Dededen kalma eve taşındı, elektriksiz kaldıDededen kalma eve taşındı, elektriksiz kaldı
Evin bahçesindeki iguana, ekipler tarafından yakalandıEvin bahçesindeki iguana, ekipler tarafından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama! O ilçelerde risk arttı

Son dakika: Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

İstanbul'da feci kaza! E-5 trafiğe kapandı

Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.