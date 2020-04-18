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  4. Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2020 18:15 | Son Güncelleme

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.

Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Yaka Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde çalışan Y.A. (15), ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya çapa makinesi

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