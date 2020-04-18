Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Yaka Mahallesi'ndeki kay\u0131s\u0131 bah\u00e7esinde \u00e7al\u0131\u015fan Y.A. (15), aya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7apa makinesine kapt\u0131rd\u0131.\nA\u011f\u0131r yaralanan gen\u00e7, 112 Acil Servis ekibince kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Malatya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ndeki m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERUzun s\u00fcredir evden \u00e7al\u0131\u015fanlar dikkat bu \u00f6neriler sizin i\u00e7in!Minik hastadan sevindiren haber! Alk\u0131\u015flarla u\u011furland\u0131Burun kurulu\u011fu nas\u0131l tedavi edilir?
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