HABER

Ayağını demir banka sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Isparta’da PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi içerisinde annesi ile demir banklarda oturduğu sırada ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi’nde meydana geldi.

Isparta’da PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi içerisinde annesi ile demir banklarda oturduğu sırada ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte işlem yaptırmak için sırada bekleyen 4 yaşındaki Yasin Kaba, oyun oynadığı sırada ayağını şube içindeki demir banka sıkıştırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri haber verildi. PTT Şubesi’ne ulaşan ekipler, kısa sürede çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.
Herhangi bir yara almadan kurtarılan çocuk daha sonra annesine teslim edildi.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Suriye sınırında helikopter hareketliliği (2)Suriye sınırında helikopter hareketliliği (2)
Mersin Limanı'ndaki gemide 23 kilo 749 gram kokain ele geçirildiMersin Limanı'ndaki gemide 23 kilo 749 gram kokain ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.