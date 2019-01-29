Ayağını iş makinesi ezen muhtar kalp krizinden öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sahil kıyısında temizlik yapan iş makinesinin ayağını ezmesinin ardından kalp krizi geçiren mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi Sefercik köyü muhtarı Muzaffer Sefercik, sahili temizletmek için iş makinesi çağırdı.

Ö.G. yönetimindeki iş makinesi bir anlık dikkatsizlik sonucu Sefercik'in ayağının üzerinden geçti. Muhtarın, kazanın ardından fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen mahalle muhtarı, ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sefercik, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

