Ayağını iş makinesi ezen stajyer kız ağır yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde fabrikalar bölgesinde bulunan firmada, Denizcilik MYO öğrencisi stajyer Selin Var, iş makinesinin bacağını ezmesi sonucunda ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde fabrikalar bölgesinde bir firmada stajyer olarak çalışan Selin Var’ın bacağını, 40 tonluk ağır bir araç ezdi. Olay yerinde fabrika doktorları ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kan akışı durdurulan talihsiz genç kız, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine getirildi. Burada müdahalesi yapılan Var, damar yırtılması, kaslarda önemli hasar ve aracın verdiği hasarla oluşan iki ciddi kırığın bulunduğu kaydedildi. Fabrika sorumluları, çalışma ve okul arkadaşları da hastaneye akın ederken, talihsiz stajyer cerrahi müdahalesinin yapılması için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ayrıca genç kızın ayağının tekerleğin altında kalsa, hayatını kaybedebileceği dile getirildi.



