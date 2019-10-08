Ayağını kaptırdığı çapa makinesinin parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran Şaban Aydın (60), yaralandı. Aydın, ayağını sıkıştırdığı makinenin bir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde meydana geldi. Şaban Aydın, bahçesinde çapa yaparken, ayağını çapa makinesine kaptırdı. Ayağı makineye sıkışan Aydın'ın çığlıkları üzerine yakınları, yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın’ın ayağı makineden kurtarılamadı. Bunun üzerine Şaban Aydın, makinenin bir parçasıyla birlikte Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyatla makinenin parçasından kurtulan Aydın'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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