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Ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle hastaneye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi Y.A.

Ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle hastaneye getirildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi Y.A. (35), yaralandı. Y.A. hastaneye silaj makinesi ile getirildi.
Merkez Hacıabdullah Beldesi'nde çiftçi Y.A., bir anlık dalgınlık sonucu ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı. Y.A.'nın yardımına koşan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası Y.A.'nın silaj makinesine sıkıştığı bölüm kesildi. Sıkışan ayağı ve Y.A. sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

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