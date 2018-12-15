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Ayağını makineye kaptıran teknisyen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

ÇORUM’da, bir fabrikada ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen Ergün Keskin (40), yaşamını yitirdi.

Ayağını makineye kaptıran teknisyen öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da, bir fabrikada ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen Ergün Keskin (40), yaşamını yitirdi.
Olay, önceki gün Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir fabrikada teknisyen olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ergün Keskin, sol ayağını helezon makinesine kaptırdı. Acı içerisinde kıvranan teknisyenin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Ergün Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Ergün Keskin’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ergün Keskin'in cenazesi, memleketi Amasya'ya götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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