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Ayağını silaj makinasına kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Niğde’de ayağını silaj makinesine kaptıran adamı itfaiye ve AFAD ekipleri makineyi keserek kurtardı.Bacağı kopan adam, ambulansla Acil servise sevk edildi.Edinilen bilgiye göre Merkez Hacıabdullah beldesinde 35 yaşındaki Y.A.

Ayağını silaj makinasına kaptırdı

Niğde’de ayağını silaj makinesine kaptıran adamı itfaiye ve AFAD ekipleri makineyi keserek kurtardı.
Bacağı kopan adam, ambulansla Acil servise sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Merkez Hacıabdullah beldesinde 35 yaşındaki Y.A. bir anlık dalgınlık sonucu ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı. Adamın yardımına koşan yakınları, durumu 112 ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ile Niğde’den çağrılan arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası silaj makinesi kesilerek Y.A.’nın sıkışan ayağı çıkarıldı.
Ayağı kopan adam, 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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