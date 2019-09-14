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Ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, ayağını silaj makinesine kaptırarak ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde mısır silajı yapan Y.A. (35), bir anlık dalgınlıkla ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı.

Makineyi durduran yakınları, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler Y.A'yı, yaklaşık 2 saat çalışmayla ayağının sıkıştığı bölümü keserek kurtardı.

Ağır yaralanan Y.A, kesilen bölümle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi Hacıabdullah mısır Niğde silaj makinası

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