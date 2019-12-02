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Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobil kullanan sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobil kullanan sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.
Manavgat'ın Beşkonak turizm bölgesinde, bir ayağını açık olan şoför kapısının penceresinden dışarı uzatmış, açık bırakılmış bagajdan da yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen 06 HAP 23 plakalı otomobil sürücüsünü görenler, jandarmaya haber verdi. Devriye görevinden dönen jandarma ekibi, otomobili Beşkonak yakınlarında durdurdu. Otomobili kullanan kişinin S.E. (22) olduğu belirlendi.
Beşkonak Jandarma Karakolu'na götürülen S.E. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı. Ayrıca sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetinden de 65 puan düşürüldü.

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