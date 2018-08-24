Ayağını yem karma makinesine kaptıran besici öldü

Aydın'da ayağını yem karma makinesine kaptıran besici hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Havaalanı Bulvarı'nda besici Muzaffer Aksoy (65), karıştırmak istediği yemleri karma makinesine bastırdığı sırada ayağını dönen kollara kaptırdı.
Aksoy'un vücudu hareket eden makine kollarının arasında sıkıştı. Durumu gören besihane çalışanları makineyi durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aksoy'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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