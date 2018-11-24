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Ayağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

DÜZCE Üniversitesi öğrencisi Türkan Koçak, yolda bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olan yavru kediyi tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Ayağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi öğrencisi Türkan Koçak, yolda bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olan yavru kediyi tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.
Düzce Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi Türkan Koçak, okuldan dönerken sol ön ayağının üzerine basamayan ve aç olan yavru bir kedi gördü. Kediyi alıp, otobüsle şehir merkezindeki bir veterinere götürdü. Veteriner hekim Servet Karaçam tarafından yapılan tedavi sonrasında yavru kedinin ayağı bandaja alındı. Tedavisi sürecek olan yavru kediyi, Koçak sahiplendi. Türkan Koçak, "Küçük kediyi yürürken buldum ve ayağı gerçekten çok kötü durumdaydı. Bu şekilde bıraksaydım yiyecek bulamazdı. Dayanamadım karşıda bulunan bir evden kutu buldum. Kutunun içerisine koyup veterinere getirdim. Gerekli tedaviyi uyguladılar. İnşallah düzelir" dedi. Veteriner hekim Servet Karaçam da tedavi sürecini takip edeceğini belirterek, "Daha önce geçirdiği bir travma sonucu ayağındaki liflerde hasar var. Bandaja aldık. Belli bir süre bandaj ayağında kalacak ve gerekli tedavileri yapacağız. Bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Çocuklarımız bu konuda oldukça duyarlı. Bu duyarlı çocuklarımızdan biri de kızımız. Biz de elimizden gelen gayreti gösterip, yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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Ayağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendiAyağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendiAyağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendiAyağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendi

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