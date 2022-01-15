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  4. Ayağının üzerinden tren geçmişti! 15 yaşındaki futbolcu Eren'in ayağı kesildi

Ayağının üzerinden tren geçmişti! 15 yaşındaki futbolcu Eren'in ayağı kesildi

15.01.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen Emre Bulut, yoğun bakımdan çıktı. Eren Bulut'un babası Mustafa Bulut, kendi canlarının yandığını, başka canların yanmaması için tren yolunun kapatılması istediklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ise "Bakanlık olarak konunun takipçisiyiz ve 'Yanındayız Eren' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayağının üzerinden tren geçmişti! 15 yaşındaki futbolcu Eren'in ayağı kesildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisine devam edilen Eren Bulut'un babası Mustafa Bulut, AA muhabirine, kendi canlarının yandığını, başka canların yanmaması için tren yolunun kapatılması istediklerini söyledi. Eren'in durumunun iyi olduğunu belirten Bulut, "Ben en son dün sabah gördüm. Bir de bugün gördüm. Ameliyata girerken gördük. Sağ ayağının topuğunun üstünü aldılar. Evlat olarak dört dörtlük bir çocuktur. Bir lafımı ikiletmeyen bir çocuktur. Büyüklerine, küçüklerine çok saygılıdır. Yetkililer orayı kapatsın. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın." ifadelerini kullandı.

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Raylara düşen 15 yaşındaki futbolcunun ayağının üzerinden tren geçtiRaylara düşen 15 yaşındaki futbolcunun ayağının üzerinden tren geçti

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YAŞ GRUBUNDA MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAKTI

Eniştesi Kubilay Tufanoğlu da dün hazırlık maçı nedeniyle evden çıkan Eren'in stadyumu doğru gittiğini aktardı. Maça gitmeden önce abdest alarak, "İnşallah, yeneriz" diye dua ettiğini ve evden çıktığını anlatan Tufanoğlu, şöyle devam etti:

"Evden alelacele çıktı. Eşofmanını unuttu. Ben, 'Sen git, babam sana orada eşofman verir' diyorum. 'Tamam enişte' diyor, yola çıkıyor. Pazar yerinin orada geçiş yeri var. Oradan geçecekken, herkes orayı kullanıyor zaten, bu çocukluk bir şey değil, yaşlısı, genci hepsi kullanıyor. Geçecekken tren ters geliyor. Arka taraftan geri geri geliyor. Yavaş bir şekilde geliyor. Bunun kontrol noktasında memurunun olması lazım. Tepki vermesi lazım."

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"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"

Trenin Eren'in ayağını ezip geçtiğini aktaran Tufanoğlu, "Eren yoğun bakımdan çıktı. Ayağından, bileğinden aşağısını aldılar. Sağlığı sıhhati yerinde. Bir sıkıntısı yok. Sağ ayağı... Milli takım seçmesi vardı kendi yaş grubunda. Yaş grubundan büyüklerle antrenman yapıyordu. Maçları başlayacaktı, bir hafta sonra maçları vardı. Futbolla yatıp futbolla kalıyordu." diye konuştu.

"YANINDAYIZ EREN"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ise olayı öğrendiklerinde büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek,"Amasya İl Özel İdarespor Kulübünün yetenekli futbolcusu 15 yaşındaki Eren Bulut'a, ailesine, arkadaşlarına, kulübüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak konunun takipçisiyiz ve 'Yanındayız Eren' diyoruz. Gereken desteği vereceğiz. Eren'in morali her şeyden önemli. Bu konuda üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Amasya'da Kurşunlu Mahallesi'nde rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Eren Bulut'a dün, makinist M.N. yönetimindeki lokomotif çarpmış, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Bulut yaralanmıştı. (AA)

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Amasya
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