HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ayağınızdaki değişimleri görmezden gelmeyin! Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir

Ayağınızdaki değişimleri görmezden gelmeyin! Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir

28.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklar sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Bazı hastalıklar sinsice ilerlerken bazıları ise çeşitli belirtiler göstererek uyarı sağlıyor. Ayakta görünen çeşitli rahatsızlıklar karaciğer sağlığı hakkında önceden uyarı veriyor. Uzmanlar geçmeyen ayak problemleri hakkında bilinçli olmanız gerektiğini belirtiyor.

Ayağınızdaki değişimleri görmezden gelmeyin! Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir

Karaciğer, hem genişleyebilen hem de kendini yenileme özelliği bulunan birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğer sağlığının bozulması çeşitli problemlere yol açmaktadır. Siroz, karaciğer yağlanması, karaciğer kanseri gibi çok tehlikeli hastalıklar bulunur. Bu hastalıkların belirtilerini önceden fark edip önlem almak hayati önem taşımaktadır. Karaciğer yağlanması ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Bu basit hastalık tedavi edilmezse siroz ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Kiropraktör ve sağlık eğitimcisi Dr Eric Berg'e göre, ayaklarınızda bulunan belirtiler karaciğer sorunlarına dair uyarı işaretleri şunları içerebilir:

Ekran görüntüsü 2022-09-28 134630

  • Ayağın kaşınması (Genellikle tabanının)
  • Ayağın dibinde ağrı veya iltihaplanma
  • Sıcak ayaklar
  • Kokulu ayak
  • Oyuk ödem - şişmiş deride diş gibi görünen
  • Ayak tırnağı mantarı
  • Beyaz tırnak yatağı

KARACİĞER HASTALIKLARININ DİĞER YAYGIN BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-09-28 134630

  • Sarılık
  • Karın ağrısı ve şişliği
  • Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem
  • Kaşıntı
  • Koyu renkte idrar
  • Soluk renkte dışkı
  • İshal ve hazımsızlık
  • Dışkıda kan
  • Kronik yorgunluk
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Ateş
  • İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı
  • Çürük ve morarma
  • Uyku bozuklukları

Bu rahatsızlıklardan birkaçını uzun süredir görüyorsanız karaciğer sağlığınız için doktora başvurmanız gerekmektedir. Erken alınan önlem ile karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.

KARACİĞER HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN BESLENME

Ekran görüntüsü 2022-09-28 134503

  • Hareketli bir yaşam stiline sahip olmak genel vücut sağlığı için olduğu gibi karaciğer sağlığı için de önemlidir. Kişinin kilosuna ve yaşına uygun egzersiz programı oluşturulmalıdır. Kişinin ideal kilosuna yaklaşması fazla kilosu varsa kilo vermesi önemlidir.
  • Doymuş ve trans yağ alımı sınırlandırılmalıdır. Bitkisel yağlar doymamış yağlardır. Bitki ağırlıklı bir diyet hem karaciğer sağlığı hem de kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Hayvansal yağlar, kırmızı et, kümes hayvanlarının eti karaciğer yağlanması olan hastalarda sınırlandırılır. Zeytinyağıyla yapılmış yemekler, önerilen porsiyonlarda sebze ve meyve ile mevsiminde balık tüketilebilir.
  • İşlenmiş ve paketli ürünlerden, rafine şekerden, şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tür ürünler trans yağ içerebilir, işlenmiş şekerler karaciğerdeki yağlanmayı şiddetlendirebilir. Paketli gıdalar tüketilecekse koruyucu, rafine şeker ve trans yağ içermeyenleri tercih edilmelidir.
  • Alkole bağlı yağlanmaları önlemek için mutlaka alkol sınırlandırılmalıdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevsimi geldi: Faydalarını duyanlar şaşırıyor! Şifa dağıtıyorMevsimi geldi: Faydalarını duyanlar şaşırıyor! Şifa dağıtıyor
Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlarHain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar
CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklamaCHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
ayak mantarı karaciğer yağlanması Karaciğer‎ mantar ayak kokusu tedavi hastalık ayak belirti beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.