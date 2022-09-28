Ayağınızdaki değişimleri görmezden gelmeyin! Bu belirtiler büyük tehlikenin işareti olabilir

Karaciğer, hem genişleyebilen hem de kendini yenileme özelliği bulunan birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğer sağlığının bozulması çeşitli problemlere yol açmaktadır. Siroz, karaciğer yağlanması, karaciğer kanseri gibi çok tehlikeli hastalıklar bulunur. Bu hastalıkların belirtilerini önceden fark edip önlem almak hayati önem taşımaktadır. Karaciğer yağlanması ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Bu basit hastalık tedavi edilmezse siroz ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Kiropraktör ve sağlık eğitimcisi Dr Eric Berg'e göre, ayaklarınızda bulunan belirtiler karaciğer sorunlarına dair uyarı işaretleri şunları içerebilir:
- Ayağın kaşınması (Genellikle tabanının)
- Ayağın dibinde ağrı veya iltihaplanma
- Sıcak ayaklar
- Kokulu ayak
- Oyuk ödem - şişmiş deride diş gibi görünen
- Ayak tırnağı mantarı
- Beyaz tırnak yatağı
KARACİĞER HASTALIKLARININ DİĞER YAYGIN BELİRTİLERİ
- Sarılık
- Karın ağrısı ve şişliği
- Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem
- Kaşıntı
- Koyu renkte idrar
- Soluk renkte dışkı
- İshal ve hazımsızlık
- Dışkıda kan
- Kronik yorgunluk
- Mide bulantısı
- Kusma
- Ateş
- İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı
- Çürük ve morarma
- Uyku bozuklukları
Bu rahatsızlıklardan birkaçını uzun süredir görüyorsanız karaciğer sağlığınız için doktora başvurmanız gerekmektedir. Erken alınan önlem ile karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.
KARACİĞER HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN BESLENME
- Hareketli bir yaşam stiline sahip olmak genel vücut sağlığı için olduğu gibi karaciğer sağlığı için de önemlidir. Kişinin kilosuna ve yaşına uygun egzersiz programı oluşturulmalıdır. Kişinin ideal kilosuna yaklaşması fazla kilosu varsa kilo vermesi önemlidir.
- Doymuş ve trans yağ alımı sınırlandırılmalıdır. Bitkisel yağlar doymamış yağlardır. Bitki ağırlıklı bir diyet hem karaciğer sağlığı hem de kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Hayvansal yağlar, kırmızı et, kümes hayvanlarının eti karaciğer yağlanması olan hastalarda sınırlandırılır. Zeytinyağıyla yapılmış yemekler, önerilen porsiyonlarda sebze ve meyve ile mevsiminde balık tüketilebilir.
- İşlenmiş ve paketli ürünlerden, rafine şekerden, şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tür ürünler trans yağ içerebilir, işlenmiş şekerler karaciğerdeki yağlanmayı şiddetlendirebilir. Paketli gıdalar tüketilecekse koruyucu, rafine şeker ve trans yağ içermeyenleri tercih edilmelidir.
- Alkole bağlı yağlanmaları önlemek için mutlaka alkol sınırlandırılmalıdır.
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