Ayağınızı sağlam basın

Yürüme döngüsünün bozulması ayak bileğinden başlayarak diz, kalça ve beli etkileyen bir dizi iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep oluyor. Ayağa kalkıp güne başlamak ve tekrar uyuyana kadar süren hareket hali insan hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bu hareket kabiliyetini sağlayan en hayati uzuvlarımızın belki de başında ayaklarımız geliyor. Peki ayak sağlığı hakkında yeterli bilgiye sahip miyiz veya ayak sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Burtom Biyofiz Tıp Merkezi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm.Dr.Serhat Gençdoğan ayak sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İnce ayakkabılar ve koşu bantları ayak sağlığını bozuyor

Yürüyüş ve koşu yaparken en önemli faktörün yere nasıl basıldığı olduğunu belirten Gençdoğan, "Vücut ağırlığımız ve şeklimiz, ayak kavsimiz, hareket ettiğimiz zemin,kullandığımız ayakkabı cinsi ve şekli ayak basışımızı doğrudan etkileyerek ayak sağlığımızı belirler. Genel sağlığımız ve aynı zamanda hareket sistemimiz açısından kilo fazlalığının zararları artık herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ayak sağlığı açısından bakarsak kilo fazlalığı ayak kavsini yere daha da yakınlaştırarak yürüme döngümüzü bozmaktadır. Koşu bandı gibi ayağa doğal olmayan aşırı kuvvetler ileten zeminlerde yapılan aktiviteler yine ayak sağlığını bozan olumsuz örneklerden sayılabilir. Zemini aşırı düz ve ince tercih edilen ayakkabı veya terlikler ayak sağlığı açısından yanlış tercihler olarak göze çarpmaktadır" dedi.