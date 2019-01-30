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Ayağınızı sağlam basın

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 06:33 | Son Güncelleme

Yürüme döngüsünün bozulması ayak bileğinden başlayarak diz, kalça ve beli etkileyen bir dizi iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep oluyor.

Yürüme döngüsünün bozulması ayak bileğinden başlayarak diz, kalça ve beli etkileyen bir dizi iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep oluyor. Ayağa kalkıp güne başlamak ve tekrar uyuyana kadar süren hareket hali insan hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bu hareket kabiliyetini sağlayan en hayati uzuvlarımızın belki de başında ayaklarımız geliyor. Peki ayak sağlığı hakkında yeterli bilgiye sahip miyiz veya ayak sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Burtom Biyofiz Tıp Merkezi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm.Dr.Serhat Gençdoğan ayak sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İnce ayakkabılar ve koşu bantları ayak sağlığını bozuyor
Yürüyüş ve koşu yaparken en önemli faktörün yere nasıl basıldığı olduğunu belirten Gençdoğan, "Vücut ağırlığımız ve şeklimiz, ayak kavsimiz, hareket ettiğimiz zemin,kullandığımız ayakkabı cinsi ve şekli ayak basışımızı doğrudan etkileyerek ayak sağlığımızı belirler. Genel sağlığımız ve aynı zamanda hareket sistemimiz açısından kilo fazlalığının zararları artık herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ayak sağlığı açısından bakarsak kilo fazlalığı ayak kavsini yere daha da yakınlaştırarak yürüme döngümüzü bozmaktadır. Koşu bandı gibi ayağa doğal olmayan aşırı kuvvetler ileten zeminlerde yapılan aktiviteler yine ayak sağlığını bozan olumsuz örneklerden sayılabilir. Zemini aşırı düz ve ince tercih edilen ayakkabı veya terlikler ayak sağlığı açısından yanlış tercihler olarak göze çarpmaktadır" dedi.

Ayak tedavisi parmak izi gibi kişiye özel olmalı
Ayak kavsinin yere yaklaşması yani çökmesi, aşırı çukur olması, içe ve dışa basışın daha belirgin olması denge, ilerleme, şok emilimi ve enerji tüketimini etkileyerek yürüme döngüsünde bozukluklara sebep oyduğunu belirten Dr.Serhat Gençdoğan, "Yürüme döngüsünün bozulması ayak bileğinden başlayarak diz,kalça ve beli de etkileyen bir dizi iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir. Taban basış bozuklukları;topuk dikeni, başparmak açılanması (halluksvalgus), ayak bilek kireçlenmeleri, tendon iltihaplanmaları, diz kireçlenmeleri ve bağ zorlanmaları, kalça kireçlenmeleri ve bel fıtıklarının şiddetlenmesi gibi bir diz sağlık sorununu hazırlayıcısı olabilir. Ayak sağlığı ile ilgili yapılan tedavilerde tamamen kişiye özel yaklaşımlar sunmak gerekmektedir. Kilo kontrolü, doğru ayakkabı seçimi, uygun zeminlerde egzersiz tavsiyeleri genel olarak her hastaya önerilmekle birlikte ayak için yapılacak destekler aynı parmak izi gibi kişiye özel olmalıdır. Burada amaç kişiyi yumuşak bir zemine bastırmak değil basışını dengeli hale getirmektir. Dolayısıyla yumuşak malzemeden yapılan standart taban destekleri genelde sonuç vermemektedir" diye konuştu.

Basış bozuklukları olan hastalarda kişiye özel yapılan tabanlıkların tercih edildiğini, Bilgisayar destekli basınç ölçümleri ile çıkarılan haritalara göre şekillendirilen ortopedik tabanlıklar kişinin ayak açısını tam olarak destekleyerek en uygun yürüme döngüsünü sağladığını anlatan Dr.Serhat Gençdoğan Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezinde kişiye özel ayak analizi yaparak ayak tipine göre ortopedik tabanlık oluşturma konusunda hastalarımıza destek vermeyi amaçladık. FootBalance yüzde 100 kişiye özel şekillendirilen ortopedik ayakkabı iç tabanlığı koleksiyonu, her ayak tipine ve neredeyse bütün faaliyet ve sporlara uyan kişiye özel ayakkabı iç tabanlıkları sunmaktadır. Kişiye özel şekillendirilen patentli ürünler alt bacakta sık rastlanan hatalı duruşların düzeltilmesine yardım etmek üzere ayağın düzgün dizilimini destekler ve tüm vücut için sağlam bir temel teşkil eder. Esnek tabanlık çekirdeği, bir yandan kişiye özel şeklini korurken, bir yandan da dinamik geri besleme sağlayacak kadar esnektir. Bu dinamik destek, ayakları aktif tutmakta ve doğal ayak hareketlerine ve her adımda enerjinin artmasına imkan sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

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