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Ayağıyla çizdiği resimleri satıp, ailesine yardım etmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

KONYA'da doğuştan engelli Abdullah Donat (45), kullanabildiği sol ayağıyla yaptığı resimleri satarak aile ekonomisine katkı sağlamak istiyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da doğuştan engelli Abdullah Donat (45), kullanabildiği sol ayağıyla yaptığı resimleri satarak aile ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Bedensel engelinin resim yapmaya engel olmadığını belirten Donat, ''Ticari amaçlı yapmıyorum. Ama resimlerimi satabilirsem, bana bakan aileme maddi olarak katkı sağlarım" dedi. Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Abdullah Donat, doğumunda omuriliğinin zarar görmesi sonucu el ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yüzde 92 oranında engelli olan ve sadece sol ayağını kullanabilen Donat, 9 yaşında resim yapmaya başladı, ve kendini bu alanda geliştirmeyi başardı. Daha iyi resim çizebilmek için belediyenin açtığı kurslara da gittiğini belirten Donat, şunları söyledi: "9 yaşından itibaren resim yapıyorum. Her türlü şeyi çizmeyi, resmetmeyi seviyorum. Hediye olarak çok resim yaptım; ama ticari amaçlı hiç yapmadım. Maddi beklentim olmadı. Hobi olarak yapıyorum bu işi, vakit geçiriyorum. Boş durmak istemiyorum. Resimlerimi alan olursa satıp aileme katkı sağlamak isterim. Tabi ne kadar para eder, onu da bilmiyorum. Bazen resim yaptığımı gören arkadaşlarım bile bu resimleri benim yaptığıma inanmıyor. Çok şaşırıyorlar. Bunu gerçekten sen mi yaptın diye soruyorlar? Bu tarz sorularla karşılaşıyorum. Resimleri ayağımla yaptığım için illa ki zorluğu oluyor. Ben zaten bu zorlukları aşmak istiyorum. Resim benim yaşam biçimim. İyi ki resim yapabiliyorum." TEK BAŞINA YİYİP İÇEMİYOR AMA RESİM ÇİZİYOR Anne Nezahat Donat, oğlunun bedensel engeli nedeniyle kendi imkanlarıyla yiyip, içemediğini, ama ayağıyla resim yapabildiğini belirtti. Donat, ''Abdullah yiyemez, içemez. Hep bize muhtaç. Ayağıyla resim yapar; ama su içmek istese içemez. Ellerinde hiç hareket yok. Sadece resim çizdiği ayağı tutuyor, onun dışında vücudun da bir hareket yok" diye konuştu.

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