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"Ayak ağrısı tedavisinde ilk tercih doğru ayakkabı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

ORTOPEDİ Uzmanı Prof.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ORTOPEDİ Uzmanı Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, ayak yanmalarından ve ağrılarından doğru teşhis ve uygun tedavi yönteminin bulunmasıyla kurtulmanın mümkün olabileceğini, tedavide ilk tercihin doğru ayakkabı seçimi olduğunu söyledi.

Güven Hastanesi Ayak Sağlığı ve Cerrahisi Bölümü Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, ayaklardaki yanma ve ağrı sorunlarının kaynaklarından birinin 'nöroma' olduğunu, bunun ayaktaki sinirlerin etrafındaki bağ dokusunun genişlemesi ve iltihaplanması sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Bu rahatsızlığın, yanma, ağrı, karıncalanma, huzursuzluk hissi, kramp ve duyuda bozulma gibi şikâyetlerle kendini gösteren bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demiralp, "Morton nöroma ayakta en sık görülen nöromadır. Özellikle 30 yaş üstünde ve kadınlarda sıklıkla görülür. Genelde uygunsuz ve topuklu ayakkabı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ayaktaki 3’üncü ve 4’üncü parmakların metatarsal kemiklerinin arasındaki siniri sıkıştırmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtileri ise, problemin olduğu bölgede yanıcı ağrı, hissizlik, buruşuk çorap duyusu, keskin veya yayılan ağrı ile ayakkabı giyildiğinde artan, çıkarıldığında azalan ağrı olarak sıralanabilir" dedi.

Nöroma ağrısının ayakkabının çıkarılması ve bölgeye masaj yapılması sonucunda azalacağını söyleyen Prof. Dr. Demiralp, tedavi için geniş ayakkabılar, çeşitli ayak veya parmak pedleri ile ağrılı bölgeye kortizon enjeksiyonları uygulanabileceğini belirtti.

"DOĞRU AYAKKABI SEÇİLMELİ"

Ayak tabanında tarak kemiklerinin bulunduğu bölgede oluşan 'metatarsalji' ağrısının travma, uzunluk farklılıkları, düztabanlık gibi yapısal deformitelere, kemik ve yumuşak doku bozukluklarına bağlı oluşabildiğini kaydeden Prof. Dr. Demiralp, "Hastalarda tarak kemiğine ve eklemine dokunulduğunda ağrı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ayak tabanında tarak kemikleri altında taş varmış hissine neden olmaktadır. Özellikle eklem hareketi sırasında ağrı oluşmaktadır. Detaylı muayene ve ayak röntgen filmi sonucuna göre tanı konulmaktadır. Tedavide ilk tercih doğru ayakkabı seçiminin belirlenmesi ve tabanlık desteklerinin kullanılmasıdır. Nadiren cerrahiye ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

TARSAL TÜNEL SENDROMU

Prof. Dr. Demiralp, topuğun iç kısmında dar bir kanaldan geçen sinirin baskıya maruz kalmasına bağlı olarak ortaya çıkan 'tarsal tünel sendromu' hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:

"Ayak bileğinde burkulma, ayak bilek çevresi kırıkları, uygunsuz ayakkabı kullanımı sonucunda veya siniri basıya uğratan bir kitle nedeniyle tetiklenmektedir. Genelde tek taraflıdır. İki tarafta da olması durumunda sistemik bir hastalığa bağlı sinirlerde tutulum olabileceği düşünülmeli ve dikkatli olunmalıdır. Hastalarda topukta ve ayak tabanında duyu bozukluğu, yanıcı tarzda bir ağrı, hatta bazen renk değişiklikleri, baldıra vuran ağrı gibi şikâyetler görülebilmektedir. Ağrı genelde geceleri uyandırır tarzdadır. Detaylı bir fizik muayene ve EMG (sinir testi) sonucunda tanı konulmaktadır. Tedavi için ortotikler ve özel tasarlanmış ayakkabılar kullanılabilmektedir. Ayrıca enjeksiyon tedavisi gerekebilmektedir. Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı ileri vakalarda cerrahiye ihtiyaç duyabilmektedir."

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