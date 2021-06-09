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Ayak basışı probleminde tedavi tabanlıkla mı yapılır? Bu belirtiler varsa...

09.06.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayak basış problemi küçük yaşlarda fark edilen ancak büyük bir sorun olarak görülmediğinden tedavisi önemsenmeyen bir rahatsızlıktır. Ayak basış problemi yaşayanlar tedaviyi erteledikçe ilerleyen zamanlarda bazı ayak sağlık sorunlarıyla karşılaşırlar. Batma, deri sertleşmesi ya da nasır gibi belirtileri beraberinde getiren ayak basış problemi için nasıl bir tedavi benimsenmelidir? İşte tüm bu soruların yanıtı...

Gün boyunca bizi taşıyan ayaklarımız, bazı sağlık sorunlarıyla zaman zaman dikkatimizi çekse de üzerinde fazla durulmadan hayat koşturmasına devam edilir. Bu nedenle ayakla ilgili sağlık sorunları çoğu zaman görmezden gelinir ya da ertelenir. Ancak zaman ilerledikçe ertelenen problemler daha büyük sorunları beraberinde getirebilir. Ayak basış problemi yaşanması durumunda da benzer süreç gözlenir. Kişiler ayak basış problemi yaşasa da tedavisi için doktora başvurmazlar. İlerleyen dönemde ayak basış problemi nedeniyle belirti veren hastalıklar gün yüzüne çıkınca kontrole gittiklerinde ayak sağlıklarının ne durumda olduğunu öğrenirler. Bu durumda ayak basış probleminde nasıl bir tedavi uygulanır?

AYAK BASIŞ PROBLEMİNDE TABANLIK TEDAVİSİ DEFORMASYONU ÖNLER

Ayak basışında problem tespit edilmişse, ayağın anatomisine uygun bir tabanlık uygulanır. Tabanlığı düzenli kullanarak deformasyonun devam etmesi engellenebilir. Deformite zaten kendisini nasır, deri sertleşmesi, batık gibi sorunlarla gösterecektir. Bu şikayetlerden sonra ayak incelenir. Önerilecek bir takım koruyucular ya da tabanlıklarla basışta yapılan yanlışlıklar giderilebilir.

AYAK BASIŞ SORUNU TEDAVİSİ ERTELENİRSE SORUNLAR TETİKLENİR

Ancak tedavi edilmezse ileri dönemlerde çok daha büyük sorunlarla karşımıza çıkar. Başlangıçta basit olarak algılanan basış bozuklukları zaman içerisinde büyür ve daim olan problemleri meydana getirir.

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