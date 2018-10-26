Ayak bileği burkulmaları her zaman masum değildir

Sevgili Okurlarım, sizlere bu hafta ayak bileği burkulmalarından bahsetmek istiyorum.

Ortopedik yaralanmaların en bilineni sıklıkla merdiven kullanırken, spor yaparken ya da düz yolda yürürken bile başımıza gelebilen ayak bileği burkulmalarıdır. Genellikle geçici bir problem olarak algılanan burkulmalar; hafif bağ zedelenmelerinden yırtıklara, kemikte ödemden ciddi kırıklara kadar farklılık gösteren yaralanmalardır. Bu nedenle ciddi ağrı ve şişliği olan hastaların ortopedi hekimine başvurması önem arz etmektedir.

Ayak Bileği Burkulmalarını Önemseyin

Ayak bileği burkulan hastalar genellikle ilk olarak acil servislere başvururlar ve ilk değerlendirme sırasında röntgen istenerek kemiklerde kırık ya da eklem bütünlüğünde bozulma yoksa hastaya uygun tedavi verilip ortopedi hekimine yönlendirilir. Hastalar acil serviste gerçekleşen ilk müdahaleden sonra hafif bir iyileşme hissettiklerinde ortopedi hekimine görünme kısmını atlarlar. Esas problem de bu noktada başlar. Hastalar uzun süre şikayetleri geçmeyince ortopedi hekimine görünürler ancak bazen iş işten geçmiş olabilir.