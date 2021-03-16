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  4. Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

16.03.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Çin'de hamile kalmaya çalışan fakat başaramayan evli bir kadın incinen bileği nedeniyle doktora gittikten sonra biyolojik olarak erkek doğduğunu öğrenince şoke oldu.

25 yaşındaki kadın hayatı boyunca kadın olarak yaşamıştı. Hiç adet görmedi ve kadın dış cinsel organlarına sahip.

Kadın, sakatladığı ayak bileği için doktora gittiğinde hayatını değiştiren bulguyla yanlışlıkla karşılaştı ve doktorlar kendisine erkek Y kromozomuna sahip olduğunu söyledi. Bu, erkek ve kadın ikiliği dışında kalan bedenler için kullanılan ortak terimle bazen interseksüel olarak tanımlanan kişilerde görülen nadir bir durum.

South China Morning Post'un haberine göre kimliğinin gizlenmesi için ismi Pingping olarak verilen kadına bir erkek ve bir dişi kromozomu olan kişilerin cinsel organlarının gelişimini etkileyen “46 XY cinsel gelişim bozukluğu (DSD)” durumu olduğu söylendi.

Doktorlar, nadir görülen genetik durumunun ebeveynlerinin yakın akraba olmasının bir sonucu olabileceğinden şüpheleniyor.

HİÇ ADET GÖRMEMİŞ

Röntgeni kemiklerinin ergenlik çağını geçtikten sonra gelişmediğini ortaya koydu ve bu bulgu, doktorları hamile kalamamasının ardındaki nedeni daha derinlemesine araştırmaya yöneltti.

Kadın utandığı için bir yetişkin olarak neden hiç adet görmediği sorusuna hiç akıl yormadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gençken annem beni doktora götürmüştü. Doktor cinsel olarak yaşıtlarımdan daha yavaş geliştiğimi ve birkaç yıl içinde adet görebileceğimi söylemişti. Büyüdükten sonra, bu konuyu oldukça utanç verici bulduğum için hiç ciddiye almadım" diye ekledi.

Bir endokrinolog olan doktoru Dong Fengqin kadına rahim veya yumurtalıklarının olmadığını söyledi. Ayrıca doktorların doğduğunda var olabileceğine fakat daha sonra "gerilemiş ve körelmiş" olabileceğine inandığı erkek cinsel organı veya testislerden de yoksundu.

"ZORLU BİR SÜREÇ"

Doktorlar, kendi vücuduyla ilgili yeni bulguların kadını toplumsal cinsiyet kimliğini yeniden düşünmeye zorladığını söyledi.

Doktor, insanların "cinsel bilgiden ne kadar yoksun olduğu" konusunda endişelerini dile getirirken ailenin kontrollere daha erken gitmiş olması gerektiğini söyledi.

Bir akıl sağlığı doktoru olan Hu Shaohua, toplumsal cinsiyet kimliği konusunda bir sonuca varmasının fiziksel sorunlardan daha elzem olduğunu söyledi.

Shaohua "Sosyal rolü yeniden oluşturup aileyi yeniden inşa etmek uzun zaman alır ve psikolojik müdahalenin gerekli olduğu zahmetli bir süreç olacaktır. Fakat Pingping şu ana kadar bizden yardım istemedi" diye konuştu.

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