Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

25 yaşındaki kadın hayatı boyunca kadın olarak yaşamıştı. Hiç adet görmedi ve kadın dış cinsel organlarına sahip.

Kadın, sakatladığı ayak bileği için doktora gittiğinde hayatını değiştiren bulguyla yanlışlıkla karşılaştı ve doktorlar kendisine erkek Y kromozomuna sahip olduğunu söyledi. Bu, erkek ve kadın ikiliği dışında kalan bedenler için kullanılan ortak terimle bazen interseksüel olarak tanımlanan kişilerde görülen nadir bir durum.

South China Morning Post'un haberine göre kimliğinin gizlenmesi için ismi Pingping olarak verilen kadına bir erkek ve bir dişi kromozomu olan kişilerin cinsel organlarının gelişimini etkileyen “46 XY cinsel gelişim bozukluğu (DSD)” durumu olduğu söylendi.

Doktorlar, nadir görülen genetik durumunun ebeveynlerinin yakın akraba olmasının bir sonucu olabileceğinden şüpheleniyor.

HİÇ ADET GÖRMEMİŞ

Röntgeni kemiklerinin ergenlik çağını geçtikten sonra gelişmediğini ortaya koydu ve bu bulgu, doktorları hamile kalamamasının ardındaki nedeni daha derinlemesine araştırmaya yöneltti.

Kadın utandığı için bir yetişkin olarak neden hiç adet görmediği sorusuna hiç akıl yormadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: