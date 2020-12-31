Ayak bileği ve topuk ağrısı

Ağrıların süreklilik arz etmesi yalnızca ayağı değil, ilerleyen zamanlarda tüm vücudu etkileyerek sistemik hastalıkların habercisi olmaktadır. Tedavi için en önemli adım ise ağrıların nereden kaynaklandığını bulmak olacaktır.

Ayak Bileği Neden Ağrır?

Gün içerisinde vücudumuzun yükünü taşıyan en son bölge olan ayak ve ayak bileği diğer bölgelere oranla daha küçük bir yerde yer alır ve bu yere yapılan baskı sonucu birtakım ağrılar başlar. Ayak bileği anatomik olarak karmaşık bir yapıdadır ve bu yapısında üst üste iki eklem bulunmaktadır. Bu kısım tam olarak Tibia’nın dıştan ve üstten Talus’un yani ayak bileğinin en üstte yer alan kısmıyla yuvarlak kısmın arasında yer alır. Bu bölüm ayak bileğinin aşağı ve yukarı hareketlerine izin vermektedir..

Ayak Bileği Ağrısı Nedenleri

Ayak bilek ağrısı nedenleri, bazı durum ve semptomlar şu şekildedir:

• Burkulmalar: Sıkça görülen, ayak bileğinin zorlanması durumunda ortaya çıkan durumdur. Burada gelişen problemse ayak anatomisinin yapısını oluşturan tendon ve bağların esnemesi ya da zorlanmasıdır. Burkulmanın sonucunda ayak bileği eklemlerini bağlayan ve bir arada tutan bağ ya da bağlar zorlanır yahut kısmen yırtılmaktadır.

• Aşil tendiniti: Spor esnasında yahut herhangi bir hareket anında (itme, çekme, koşma…) bacak arkasında bulunan kasların ayak topuğu ile bağlantılı olduğu kısımda aşil tendonunun zedelenmesine sebep olmaktadır.

• Romatoid artrit: Daha çok iltihaplı eklem romatizması adıyla bilinen hastalık tüm vücuttaki eklemleri etkilemek suretiyle iç organlara hasar verebilen romatolojik bir durumdur. Ayak bileği eklemini tutması dışında el ve el parmaklarındaki eklemleri ve dizlerdeki eklemleri bile tutmaktadır.