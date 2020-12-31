Ayak bileği ve topuk ağrısı

Ağrıların süreklilik arz etmesi yalnızca ayağı değil, ilerleyen zamanlarda tüm vücudu etkileyerek sistemik hastalıkların habercisi olmaktadır. Tedavi için en önemli adım ise ağrıların nereden kaynaklandığını bulmak olacaktır.
Gün içerisinde vücudumuzun yükünü taşıyan en son bölge olan ayak ve ayak bileği diğer bölgelere oranla daha küçük bir yerde yer alır ve bu yere yapılan baskı sonucu birtakım ağrılar başlar. Ayak bileği anatomik olarak karmaşık bir yapıdadır ve bu yapısında üst üste iki eklem bulunmaktadır. Bu kısım tam olarak Tibia’nın dıştan ve üstten Talus’un yani ayak bileğinin en üstte yer alan kısmıyla yuvarlak kısmın arasında yer alır. Bu bölüm ayak bileğinin aşağı ve yukarı hareketlerine izin vermektedir..
Ayak bilek ağrısı nedenleri, bazı durum ve semptomlar şu şekildedir:
• Burkulmalar: Sıkça görülen, ayak bileğinin zorlanması durumunda ortaya çıkan durumdur. Burada gelişen problemse ayak anatomisinin yapısını oluşturan tendon ve bağların esnemesi ya da zorlanmasıdır. Burkulmanın sonucunda ayak bileği eklemlerini bağlayan ve bir arada tutan bağ ya da bağlar zorlanır yahut kısmen yırtılmaktadır.
• Aşil tendiniti: Spor esnasında yahut herhangi bir hareket anında (itme, çekme, koşma…) bacak arkasında bulunan kasların ayak topuğu ile bağlantılı olduğu kısımda aşil tendonunun zedelenmesine sebep olmaktadır.
• Romatoid artrit: Daha çok iltihaplı eklem romatizması adıyla bilinen hastalık tüm vücuttaki eklemleri etkilemek suretiyle iç organlara hasar verebilen romatolojik bir durumdur. Ayak bileği eklemini tutması dışında el ve el parmaklarındaki eklemleri ve dizlerdeki eklemleri bile tutmaktadır.
Ayak bileği ağrısı ve şişmesi birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Kimi zaman tıbbi sebepler nedeniyle oluşan bu sorunlar yaşam stiline bağlı olarak da gelişmektedir.
Aşırı kilolu olmak: Ayak bileğine uygulanan güçten ötürü bölgede kan dolaşımının zayıflayıp sıvı birikmesine neden olmaktadır.
Uzun süre ayakta kalmak: Kasların uzun süre hareket etmemesi durumunda vücut, sıvısını kalbe doğru geri pompalamaz, bunun sonucunda da su ve kan tutarak ayakta şişmeye neden olur.
Bunlar dışında hormonal ve diğer durumlar da şişmeye ve ayak bileği ağrısına neden olmaktadır.
Ayak bileği ağrısı nasıl geçer sorusuna cevap olarak ağrının şiddetine ve kaynağına göre tedavi uygulanmaktadır.
Ayak bileği ağrısı tedavisi için birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Bunlar çoğu zaman evde uygulayabileceğiniz pratik çözümlerdir. Birkaç maddeyle ayak bileği ağrısına ne iyi gelir merakınızı giderelim!
• Soğuk- Sıcak Uygulamaları: Çoğu zaman oluşan ödemin çözülmesine ve ayağın rahatlamasına neden olmaktadır.
• Dinlenme: Zedelenen yahut hasar gören dokuların üzerine yük bindirme veya zorlamadan kaçınarak hastanın ayak bileğini dinlendirmesi amaçlanır.
• Fizik Tedavi: Dokudaki hasarların iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla uygulanan tedavi yöntemidir. Bunun sonucunda ödem, ağrı ve hassasiyet gibi şikayetlerin fizyoterapi, traksiyon, masaj gibi uygulamalar ve farklı egzersizlerle ayak ve ayak bileğini rahatlatmak amaçlanır.
• İlaç tedavisi: Doku üzerine sürülebilen jel veya merhem gibi uygulamaların yanı sıra hap şeklinde ağrı kesicilerle uygulanan tedavi yöntemidir.
• Ayak bileğine destek tedavisi: Ortez ve Atel adı verilen destekleyici ürünlerin ayak bileğinde zarar görmüş dokulara yardımcı olur.
• Akupunktur: Eski ve geleneksel tedavi yöntemlerinden sonuç alınmadığı takdirde başvurulabilen tedavi yöntemidir. Akupunktur sayesinde ayak bileği ağrıları tedavi edilmektedir.
• Cerrahi tedavi: Yukarda saydığımız tüm tedavi yöntemlerine karşın hastanın ağrısında bir azalmazsa uygulanan yöntemdir. Bu tedavi yöntemindeki amaç, ayak bileğinde oluşan doku hasarlarının ortadan kalkması ve onarılmasıdır.
Ayak bileği egzersizleri, bileği kuvvetlendirmek ve güçlendirmek için yapılan birkaç hareketten oluşmaktadır.
Bilekler ileri geri hareket ettirilir.
Topuktan destek alınarak yine yatay pozisyonda ayak parmakları öne arkaya doğru hareket ettirilir.
Yine bilekten destek alınan ayağın sağa doğru yavaş hareketlerle esnemesi sağlanır bir süre bekledikten sonra tekrar sola doğru gidilir.
Oturur pozisyonda ayağın altına konulan bir havlu yahut bez yardımıyla ayak parmakları onun üstüne basar gibi yapıp yine ayak parmakları yardımıyla geriye doğru çekme hareketi yapılır.
Topuk ağrısı da ayakla ve bilekle bağlantılı olduğundan temelde üç yaygın sebeple açıklanır. Topuğun altında gelişen ağrı, topuğun üstündeki ağrı durumu ve topuğun arkasında oluşan ağrıdır.
Topuk ağrısı nedenlerinin yaygın olarak bilinenleri şunlardır:
• Kemikte yer alan tümörler, deformiteler
• Sarkoidoz
• Topuk dikeni
• Bursit
Bu durumların dışında gelişen topuk ağrıların sebebi olarak artan vücut kütlesi sebep olarak gösterilir.
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